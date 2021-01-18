上奇(6123)公布去年第4季自結財報，單季歸屬母公司淨利0.71億元，每股稅後淨利1.25元；累計2020年歸屬母公司淨利2.43億元，創歷年新高，也是連續第5年創高，每股稅後淨利4.25元。

總計去年第4季營收16.08億元，季增14％，年增1.7％，營業利益1.11億元，季增4％，年減3.8％，為歷年次高；稅前淨利1.22億元，為歷年新高，年增0.2％，歸屬母公司淨利0.71億元，年減4.8％，為歷年單季第3高，每股盈餘1.25元。

上奇表示，第4季獲利貢獻主要來自集團雲端服務及數位印刷事業，加上集團的香港教育市場恢復動能，集團經常性收入(ARR)成長穩健及亞幣匯率升值等為整體獲利挹注貢獻。

儘管國際政經發展詭譎，新冠肺炎疫情攀升之際，集團看好雲端服務倍數成長趨勢，積極推進無國界的多雲服務佈局，以及數位印刷服務事業擴展，加速推進集團營收的組合，提增經常性收入(ARR)及整體獲利成長。

(時報資訊)