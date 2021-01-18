國民黨宣傳兩項公投案連署。（資料照/邱立雅攝）

桃園市議員王浩宇罷免案過關，同意票甚至是他當選市議員票數的5倍多，接下來外界也相當關注高市議員黃捷罷免案、國民黨發起的反萊豬公投的結果。國民黨立委楊瓊瓔今(18日)表示，罷王通過有助於推動反萊豬顧食安公投連署，且她16、17日到基層跑攤，「很多鄉親都在問要到哪裡連署」，甚至有媽媽推嬰兒車來填連署書。

國民黨推動反萊豬及公投綁大選兩項公投案，目前各自都有超過13萬份連署書，國民黨主席江啟臣提到為何要辦雙公投，他認為聲稱要謙卑與溝通的政府，卻罔顧民意，讓人無法接受，如今市場已經亂七八糟，標章亂象已讓政府失去公信力，蔡政府一手造成的亂局，只好靠人民來收拾，衝高連署份數來行使公民權。

對於成功罷免王浩宇是否有助於國民黨推動連署？楊瓊瓔今接受《中評社》訪問時表示，這個幫助是一定有的，因為16、17日到地方基層，不管是在廟口、菜市場，還是在跑攤、言談之間，很多鄉親都在問要到哪裡連署，甚至遇到有媽媽推嬰兒車來填連署書，好奇的問為什麼推嬰兒車來？對方說要讓小孩從小就知道吃什麼是對的。

另外，依時程規定，國民黨反萊豬公投第二階段的連署，在3月份繳交時必須徵收到28萬多份的連署書，國民黨目標訂在50萬份，楊瓊瓔認為，民眾真的很熱情參與連署，有信心絕對可以達陣。

(中時新聞網)