NBA名人堂中鋒賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)站出來做為表率，他18日於推特宣布擔任聯盟這次公益宣導的代言人，親身示範施打新冠肺炎疫苗，希望美國國民一起來接種，「保護你身邊朋友與家人的健康。」今年73歲的賈霸也受邀參加本周四(美國時間周三)總統就職典禮，他對此表示「非常驕傲」。

賈霸是黑人民權的熱心支持者，美國面臨著黑人民眾對於疫苗接受度不高的問題，像是職棒大聯盟的黑人傳奇漢克阿倫(Hank Aaron)出面示範施打，鼓勵其他黑人跟進。黑人因為環境、教育、經濟多方影響，在美國的新冠疫情下出現比其他種族更高的死亡率。

NBA其實很渴望讓球員施打疫苗，但是人言可畏，先前美國檢測新冠肺炎的能量不足時，NBA就被批評利用特權讓球員可以頻繁檢測，導致形象受損。這次NBA懾於外界議論，不敢動用影響力讓球員優先施打疫苗。不過球員還是可以站出來呼籲其他人去接種，像是底特律活塞的葛瑞芬(Blake Griffin)去年12月就鼓勵大家「等疫苗來了就趕快去打吧。」

NBA內部也有一股反對的聲音，球員工會執行董事米雪兒羅伯茲(Michele Roberts)就對疫苗沒有把握。身為黑人的羅伯茲表示：「黑人孕婦生產的死亡率遠高於白人婦女，因為我們獲得的醫療照顧不同。」「有很多聰明人告訴我不必猶豫，但以我目前所獲得的知識，我不敢建議其他人去施打。」

(中時新聞網)