近期新冠肺炎本土確診案例接連爆發，讓民眾人心惶惶疫情再起，桃園市某社區卻傳出有居家檢疫個案，在14天的居家檢疫期才到了第三天，就有高達7次外出紀錄，據傳因為此個案脾氣暴躁，在社區中本就是個頭痛人物，鄰居對於他頻繁外出更是敢怒不敢言，更害怕因此而有疫情感染的風險。

市議員黃敬平指出，該居家檢疫對象自1月11日自大陸返台，應檢疫14日，卻自1月11日、12日、13日多次離開家中，造成社區人心惶惶。鄰居表示，該居家檢疫對象平時不太友善，住戶多不敢得罪，檢疫期間家中沒有獨立衛浴與母親共用，社區住戶向該個案母親反映時，對方告知兒子已經住進防疫旅館，未料隔天卻又看見他出現在社區中，讓住戶們大罵簡直就是在幫忙說謊。

黃敬平說，該居檢對象短短3天內高達7次外出，且時間多半是深夜10點、12點，企圖掩人耳目。當全國正為了防疫嚴加緊戒時，卻有人無視法令規範，對於疫情傳遞風險無疑是火上加油，要求應徹查並從重裁罰。

區公所指出，15日接獲通報前往查訪，該個案居住在社區大樓，在居家檢疫期間確實有離開過住家，警方前往查訪，發現該個案是多次搭乘電梯到社區門口拿外送，並不符合防疫相關規定，而他16日也在區公所協助下前往居住防疫旅館，相關資料則移往衛生局作後續定奪裁罰。

(中時 )