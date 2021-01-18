和大工業集團18日舉行大埔美宿舍用地動土儀式。（張毓翎攝）

和大董事長沈國榮當場宣布，未來將在這裡加碼投資2廠，嘉義縣將成為農工大縣，和大與有榮焉能參與其中。（張毓翎攝）

汽車傳動系統製造廠和大工業集團三廠，在嘉義縣大埔美精密機械園區，正如火如荼興建中。為了提供公司員工住宿需求，在大埔美園區一期申購2015坪的社區用地，預計興建42戶社區住宅。18日動土儀式上，和大董事長沈國榮當場宣布，和大進駐嘉義已有5年，從一、二廠再到三廠，未來將在這裡加碼投資2廠，嘉義縣將成為農工大縣，和大與有榮焉能參與其中。

和大專門生產燃油車傳動軸、變速箱大組件等，更是全球最大電動車廠特斯拉（Tesla）減速齒輪箱獨家供應商。沈國榮指出，和大在大埔美精密機械園區擁有3萬7293坪土地，一、二廠全線生產中，三廠今年第一季將完成興建，以及五、六廠明年即將動工，5個廠全數量產後，預估可帶來超過100億元的年產值。

沈國榮說，未來五、六廠大約可創造800個就業機會，和大是以AI智慧化生產為主流趨勢，勞力所需就沒那麼多，縣長翁章梁曾談到，「未來嘉義縣將朝向AI、無人機、5G、高速傳輸等智慧產業」，而和大近年不斷擴張電動車的智能化生產線，因此希望彼此相輔相成，開創嘉義縣農工大縣的新榮景。

縣長翁章梁表示，每次參加動土大典，心情都很愉悅，代表著嘉義又多一份能量，和大工業是台灣的指標性產業，這次為了照顧員工，興建42戶社區住宅供員工使用，讓他們能在這裡好好打拚。

翁章梁說，大埔美園區雖全數標售完成，但實際上所使用的土地僅30％，等於還有70％正等廠商繼續開發、擴廠，所以整個大埔美還在「長大」，隨著土地使用率愈高，也表示台灣競爭力愈來愈強。

(中時 )