亦帆日前推出新歌〈她l未知者。〉。（秩立娛樂工作室提供）

亦帆將自己曾經為愛犯傻的經歷譜成歌曲〈她l未知者。〉，推出後獲得共鳴，不少歌迷私訊請教她愛情大小事，儼然成為歌迷的戀愛導師。日前為了歌曲宣傳上通告，好友溫嵐、江振愷Terry義氣相陪，令她感動不已；雙魚座的亦帆表示，歌曲所述說與代表的情境就是屬於她個人的曾經，希望藉這首歌告別過去，重生迎接新的自己。

新歌MV安排許多小巧思，在劇情的鋪陳裡，牆上貼著亦帆的海報，以及在影片結束後，播放亦帆愛情的獨白，不少粉絲被MV逼哭，表示看完後好像是被教訓那個以前不清醒的自己，因此獲得釋放而爆哭。在演藝圈擁有好人緣的亦帆，在歌曲推出發行後，吸引各路好友挑戰高音副歌，包括溫嵐、葉瑋庭、徐哲緯、盧學叡、NoName、璽恩、吉那罐子、山風點伙的大山、蔡育鵬、雅維茉芮等，就連電台DJ維真、DK、Emily、歌迷等都主動分享宣傳，讓她滿是感謝。

(中時 )