澎湃新聞報導，根據大陸車主爆料，大陸首批國產Model Y已自18日起在上海開始交付，早期下訂單的車主已提車。

報導稱，特斯拉客服表示早期下Model Y訂單的客戶近期將陸續開始提車，各個城市因情況不同提車時間會略有差異，現在下訂單預計提車時間為第二季。

1月1日，特斯拉國產中型純電SUV Model Y正式發售，長續航版與高性能版售價分別為人民幣（下同）33.99萬元和36.99萬元，較之前進口版的價格分別降低14.81萬元和16.51萬元。

這一消息公布後，特斯拉官網的訂單頁面一度癱瘓。特斯拉客戶支援官方微博當日發布微博稱，官網訂單頁因流量激增導致暫時無法更新。市場更一度傳出特斯拉國產Model Y訂單破10萬的消息，但特斯拉未予證實。

不過1月6日，也就是距離特斯拉國產Model Y開賣僅6天，特斯拉中國官網顯示的Model Y長續航版預計交付日期已變為2021年第二季，而此前則為今年1月份交付。

(工商 )