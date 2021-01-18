台灣證券交易所與元富證券將於1月20日共同主辦「THE GREAT RESET-New Industry Landscape after COVID-19」台灣投資說明會，本次活動首次安排上市櫃公司與國內外機構投資人，同時進行線上與線下會談。疫情期間居家健身及電子辦公設備需求大增，本次邀請表現亮眼且廣受市場關注的半導體、電動車及家用健身等相關產業，共19家上市櫃公司，參與盛會。

證交所指出，2020年新冠肺炎疫情大幅度影響全球經濟活動及商旅活動，為落實國際連結，2020年證交所與多家合作機構共同舉辦台灣投資說明會均採線上方式舉辦。今年考量國內疫情相對可控，國內多有舉辦實體社交活動。2021年證交所首度結合國內實體與海外線上的模式，為台灣企業與國內外投資人建立溝通橋樑。

這次參與公司包括：永冠-KY(1589)、亞德客-KY(1590)、喬山(1736)、台達電(2308)、鴻海(2317)、國巨(2327)、旺宏(2337)、美律(2439)、奇力新(2456)、強茂(2481)、欣興(3037)、景碩(3189)、貿聯-KY(3665)、智伸科(4551)、鈺齊-KY(9802)、信驊(5274)、昇佳電子(6732)、M31(6643)、力旺(3529)。

(時報資訊)