日本東京體育報報導，延期到今年夏天的東京奧運，面對再度爆發的疫情，日本政府與相關人士雖對外口徑一致將如期舉辦，但其實檯面下已有極密「B計畫」，希望延期到2024年。

報導指出，不具名的東京奧運組織委員會幹部說，檯面下已有東京奧運的「B計畫」等備案，但是首相菅義偉與組織委員會會長森喜朗絕對不會對外明言，以免造成大騷動。

該名幹部透露，東奧的備案計畫雖然尚未詳細規劃，國際奧會（IOC）與組委會多名重要人士的理想方案，是將東京奧運延期到2024年舉行，原定2024年舉行的法國巴黎奧運延到2028年、原定2028年的美國洛杉磯奧運延到2032年，也就是連續三屆奧運往後順延。

該名幹部說，這個延期的備案計畫也與巴黎奧運和洛杉磯奧運的籌備狀況有關。巴黎奧運因為武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的影響，現在完全募集不到贊助商，籌備大幅延遲，也不是準備奧運的時機；而洛杉磯的疫情則更為嚴重。

巴黎奧運去年與東奧一樣，不得不修正基本計畫，採取同樣的簡化與防疫措施，此外，多個比賽場地的建設計畫暫停，不保證能趕上奧運。巴黎上次舉辦奧運是1924年，雖然2024年是巴黎時隔百年再度舉辦奧運的紀念大賽，但若能延期4年反而是順水推舟的好機會。

這名幹部說，國際奧會應不會提出停辦東京奧運，可能會由東奧組織委員會提案延期到2024年。雖然東奧延期將有重新遴選選手參賽資格、比賽會場維持費、已售出門票如何處理等問題，但面對疫情，應是最佳方案。（譯者：顧荃/核稿：陳政一）1100118

(中央社)