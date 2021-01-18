台南市政府文化局進行月津港水域景觀改善計畫，打造親水公園整體光環境，策展單位也請來知名藝術家不二良，創作包括「釣魚小兔」及「鏡月－月境」等作品融入環境。（台南市政府文化局提供／莊曜聰台南傳真）

台南鹽水月津港燈節下月登場，配合水域整治工程完工，展區規模是歷年來最大，南市府文化局也爭取經費改善景觀，點亮8處人行步橋，兼顧夜間安全及浪漫氛圍。（台南市政府文化局提供／莊曜聰台南傳真）

邁入第10年的台南鹽水月津港燈節即將在2月6日登場，配合南市府的水域整治計畫，今年燈節的展區也是歷年來最大，文化局也進行月津港水域景觀改善計畫，打造親水公園整體光環境，策展單位也請來知名藝術家不二良，創作出包括「釣魚小兔」及「鏡月－月境」等作品，詮釋河水倒影及日夜不同效果，相當吸睛，燈節的布置也如火如荼進行中。

月津港燈節近年替鹽水小鎮帶進人潮，每年吸引數十萬人造訪，南市透過「全國水環境計畫」、「城鎮之心計畫」來改善月津港環境，包括採用疊石保護土堤的生態工法、埋設管線將廢水匯流改善水質等，不少當地居民都發現月津港變乾淨了。

另外向營建署爭取補費進行的「月津港水域景觀改善計畫」，將包括鹽水橋、興隆橋、曲橋、水月橋、自行車橋、信義路橋、水秀橋等橋梁周邊，以LED燈具打造兼具設計感及藝術性的夜間照明，還有配合萬年曆同步設定的「時令光域」，不同時令節氣有不同氛圍，讓居民與遊客能跟著「光」走，不僅安全，也能深刻感受月津港之美，現在已經完工進行測試中。

今年是燈節連續辦理的第10年，已從地方性的燈節躍身為國際性的城市品牌，今年以「魔幻拾光」為策展主題，有藝術燈區、徵件燈區、巷弄燈區及車站祕境燈區等4大展區，超過50件藝術作品，還有呼應鹽水過往舟楫往來的水上船屋，結合平面繪畫、立體裝置及影像、表演藝術等，有別以往觀展體驗，現在各個藝術團隊已經開始進場布置，精彩可期。

(中時 )