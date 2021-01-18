法務部認定前高檢署檢察長陳守煌，曾收受富商翁茂鍾襯衫，並擬將送請「職務監督」，現為律師的陳守煌今表示，翁曾任榮譽觀護人，翁是在他演講場合上主動與他交換名片，他未與翁吃過飯，2人互動與案件無關，強調他內心坦蕩蕩，從沒有做出對不起道德良心、職務上行為的事，對於法務部處理沒有意見。

律師陳守煌表示，很多年前，他在某地擔任檢察長時，在某次演講場合，翁主動與他互換過名片而認識，翁當時是地檢署榮譽觀護人，檢察長則是擔任榮觀主任委員，業務上有接觸。

陳守煌說，後來翁逢年過節時寄襯衫給他，他有打電話問翁，翁說是自己公司生產的，成本沒幾百元，這種人情送禮要如何退回？他強調他沒有跟翁吃過飯，與翁互動與案件無關。

陳守煌指出，對於法務部欲將他移請「職務監督」一事，他認為，他內心坦蕩，從沒有違背職務上的事情，也沒有對不起道德良心，對於法務部的處理沒有意見。

(中時 )