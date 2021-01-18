2020年底全球經濟整合都在加班，中國大陸國家主席習近平、德國總理梅克爾、法國總統馬克宏及歐洲兩巨頭聯合宣布中歐投資協議完成；英國也宣布與歐洲完成脫歐協議；配合疫苗問世與甫簽約的RCEP，2021年似乎是一片好景。但近十年在貿易協定上步履蹣跚的台灣，恐怕更是烏雲罩頂。

人類的經濟行為，一向是以自身相對擅長的品項換取相對不擅長的品項，並以國際接受的貨幣結算，貿易順差、逆差本來就很常見，進口、出口剛好打平者幾乎少見。行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲說，美國總統川普在2016年把逆差簡化為「bad」好像順差國沒有付出任何代價依樣，如此仇視貿易分工理論，對國際貿易有不良影響；2017年G20高峰會，會議公報竟因美國反對納入自由貿易而難產。

2021年1月中美國貿易代表賴海哲表示，台美貿易協議談判迄未開始，竟是因美國對台灣有龐大且持續擴大的貿易逆差，賴海哲是雷根時代的貿易副代表，貿易老將講出川普式的民粹語言，實在叫人不敢恭維。

陳冲說，貿易逆差被美國視為操縱匯率3大指標之2，首先是對美順差逾200億美元，其次是經常帳順差超過GDP的2％，德國就常被指責太過「勤儉持家」，儲蓄偏高，投資不足。

相對而言，台灣問題比德國更為嚴重。賴海哲說，2020年11月台灣對美順差達269億美元的數字，陳沖認為，「顯然對國際貿易欠缺了解」。陳冲指出，先不談台灣的產業結構對美享有比較利益，自然會有順差，而台灣對美順差有很長一段時間都在150億美元以下，若非2018年起美國對中國大陸發起貿易戰，引起轉單效應，台灣順差不會擴大，換言之，美國的逆差沒有改善，只是由中國大陸轉到台灣而已。

且美國在2020年大量瘋狂印鈔，形成新一波QE，對勤勞出口的國家而言，賺到一堆貶值的紙上財富，恐怕是極為諷刺的現象。

陳冲指出，台美貿易不是無從改善，台灣可以擴大對美投資、採購、可以讓匯率更市場化，或做其他努力，但重點是要坐下來談判，盤點雙方關切的事項，逐項設法解決。否則在比較利益原則下、在長期形成的全球價值鏈下，期待台灣對美順差自動縮小後，再談貿易協議，豈不倒果為因。

賴海哲談及台美貿易達成協議有many legal hoops（法律的約束）要克服，所以相當困難，陳冲認為，這全屬託辭，CPTPP、RCEP各國都有許多法律關卡，也都一一克服，更何況目前台北立法如臂使指，區區legal hoops何足道哉？ 倒是賴海哲說Trade relations with Taiwan are fraught，弦外之音，是否又有其他難言之隱？ 不過還好，政權輪替，貿易代表換人，馬上有一位台裔新代表戴琪，可以好好談談了。

陳冲這樣形容台美之間的貿易關係「現在春寒料峭，轉眼是否春暖花開 ？ 且拭目以待。」

(中時 )