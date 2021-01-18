左拐、右拐，彎來彎去，騎士經過新土庫橋看起來都驚險萬分，引起民怨。（陳世宗攝）

台中市政府養護工程處豎立看板強調，目前是試辦橋梁封閉，造成不便之處，敬請民眾見諒。（陳世宗攝）

台中市政府從去年10月5日起，在台中西區大忠南路的新土庫橋上試辦橋樑封閉，原本只讓行人走，後來又改成機車及自行車都可以通行；試辦前都沒有告知當地民眾，橋梁兩側的護欄對機車族來說就像馬路障礙賽，人車爭道險象環生，引起民眾撻伐。台中市政府強調，目前是試辦階段造成不便請見諒。

台中市新土庫橋去年10月起迄今試辦停止汽車通行，但讓機車及行人通過反而造成「難道是機車障礙賽道」的質疑？因該橋正好連接台中市西區及南屯區，未來是否續封？引起兩邊民眾不同看法及見解？尤其約1.5公尺寬的橋梁上設6個護欄讓機車騎士膽戰心驚。

附近民眾說，「原本好好的橋梁突然擋起來，不管用走的、騎車或是開車都很不方便。」因當地人反應這裡經常發生車禍，市政府從去年10月開始在西區大忠南路的新土庫橋，試辦3個月的橋樑兩側封閉，原本只讓行人通行，後來又改成機車可以過，導致亂象不橫生。

市議員江肇國指出，如果因設置水泥紐澤西護欄當路障，因而造成機車騎士撞到、發生意外時，又該由誰來負責？應該要透過交通號誌標線等方式，讓民眾能夠注意安全、放慢速度，這樣的設計比較好，市府不應為解決一個問題，反而製造更多的問題，市府這樣的設計有待商榷。

試辦橋樑封閉卻逐步放寬，從行人到機車陸續可以通行，兩側擺放紐澤西護欄避免汽車通行，但是機車族通過卻像障礙賽，引發民怨。市府強調，目前橋樑封閉只是試辦，期限到1月24日；民眾反應不方便的情況，將考慮用其他方式來封閉橋梁。

(中時 )