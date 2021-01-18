寒流來襲冷颼颼，農業及養殖漁業頻傳損失，不過這也讓台南市下營區的蠶絲被卻因為這波寒流受惠，訂單大增，掀起搶購熱潮，成了寒風中的暖商機，工作人員也趕工拉製，希望能如期交貨，但或許是受到不景氣影響，與往年相比，總體銷量不增反減，少了近3成，一件動輒數千到萬餘元的蠶絲被，消費者還是買不下手。

蠶絲被有質輕保暖的特色，跟羽絨衣有異曲同工之妙，冬季需求較暢旺，下營區農會通常在入秋時趕製一批，並舉辦產業文化活動行銷，給消費者折扣優惠，後續到隔年春節前的訂單，通常都比較固定。

下營區農會的蠶絲被都是手工製造，這些婦女們都有多年的製作經驗，技術熟練，且都是現場製作，大家看得到，工廠就在農會倉庫一隅，4個人一組，分站角落，先把蠶絲拉開，等拉到一定的數量後，再套上被套縫合，一件純手工打造的蠶絲被就大功告成，品質有保證，還有售後服務，如果有小破損，都能拿回農會修補，口耳相傳，愛用者不少。

時序已經入冬，加上之前幾波寒流非常冷，訂單突然暴增，還有人會註明「急用」，希望能夠早點拿到蠶絲被禦寒，但農會原本預估會熱銷，要安排加班趕工，但實際訂單數量與去年同期相比卻出現落差，少了近3成左右，不像以往熱絡，農會人員認為是受到經濟景氣影響，導致部分消費者買不下手，還有人笑說「可能都拿去投資股市了」。

(中時 )