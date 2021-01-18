35歲女藝人夏語心從節目《大學生了沒》出道，擁有標緻的臉蛋和勻稱體態，活躍於各大節目和拍攝偶像劇。忙於工作的同時，不忘透過社群平台分享生活，近日她忽然po出一則憤怒文，氣到想拆屋子，雖然文末澄清只是說說，仍引起熱議。

2019年出現新型冠狀病毒（COVID-19），直到2021年疫情還是很嚴峻，衝擊到全球經濟，不少人的工作、收入都受到影響，貼心的房東為了降低租客的經濟壓力，有些會調降租金或是用別種方式減輕負荷，不過夏語心的房東沒減價就算了，反而調漲租金，讓夏語心相當不滿，氣得在社群網站痛罵房東！

夏語心17日晚間po文表示：「不通人情的房東怎麼這麼多啊～疫情不降租就算了，還給一口氣漲了2500/月，然後還要補足2個月押金差價5000塊」講到這邊，夏語心的火氣越來越大，忍不住抱怨：「不是阿～阿捏奇檬子很差欸，我要拆了他家……認真的！誰要來幫忙」即便文末解釋「好啦我亂說的」，還是難掩字裡行間的氣憤。

文章po出後，許多粉絲紛紛留言幫叫屈，「這些不通人情的房東最後就會跟東區那些房東一樣...太狂妄最後什麼都沒有」、「爛房東真的很讓人起賭爛」、「遇到鬼房東+1」、「「我這邊的業主都降租金」，也有網友建議夏語心可以搬家了，「可以看看附近的行情是不是這樣，如果亂調漲，建議還是越早離開越好，妳不吭聲，很容易被當軟柿子」，還有人慫恿夏語心直接買房，但她感嘆：「台北房子真的太恐怖的貴」隨即開玩笑說：「那你先給我一筆可以買北部房子的錢吧」。

(中時新聞網)