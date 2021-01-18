證交所與元富證券將於1月20日共同主辦「THE GREAT RESET-New Industry Landscape after COVID 19」台灣投資說明會。因台灣疫情控制得宜，本此次活動首次安排上市櫃公司與國內外機構投資人，同時進行線上與線下會談。疫情期間居家健身及電子辦公設備需求大增，故本此次特別邀請表現亮眼且廣受市場關注的半導體、電動車及家用健身等相關產業，共19家上市櫃公司，參與盛會。

這19檔上市櫃公司分別為永冠-KY、亞德客-KY、喬山、台達電、鴻海、國巨、旺宏、美律、奇力新、強茂、欣興、景碩、貿聯-KY、智伸科、鈺齊-KY、信驊、昇佳電子、M31、力旺等。

證交所表示，2020年新冠肺炎疫情大幅度影響全球經濟活動及商旅活動，為落實國際連結，2020年證交所與多家合作機構共同舉辦之臺灣投資說明會均採線上方式舉辦。2021年考量國內疫情相對可控，國內多有舉辦實體社交活動，證交所首度結合國內實體與海外線上的模式，為台灣企業與國內外投資人建立溝通橋樑。

繼2020年6月與元富證券合作辦理海外線上引資，受到來自日本、香港、新加坡及馬來西亞等地之機構投資人熱烈迴響。今年首場引資活動，證交所再度與元富證券攜手合作，擴大納入國內機構投資人參與，以利投資人提早啟動後疫情時代台灣資本市場的新布局，提升海內外機構投資人對我國市場及企業瞭解。

證交所也將於同日舉辦線上專題演講，除向機構投資人分享疫情期間臺灣資本市場的成果外，另介紹投資人最為關注的公司治理發展，藉此傳達我國市場與國際接軌開放政策。專題演講影片將於1月20日後上傳至Webpro3.0 影音傳播網。

長期以來證交所致力於推廣台灣資本市場，後疫情時代，證交所對於市場參與者的服務與時俱進，不斷調整與精進。在新的一年，首度透過舉辦結合實體與線上會議的模式，為上市公司及國內外投資人搭橋，提供機構投資人與臺灣企業之多元溝通管道，期能吸引更多資金投入臺灣股市，增進經濟成長的動能。

(工商 )