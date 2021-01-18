中鴻全面調漲2月份內外銷盤價 熱軋大漲2,600元 15:512021/01/18 工商 工商林憲祥、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到全球鋼價持續飆升，與歐美下游需求強勁，加上鋼鐵原物料行情仍在高檔等因素影響，中鴻18日開出的2月份內外銷盤價全面大漲，其中內銷價部份，熱軋每公噸調漲2,600元、冷軋每公噸漲2,800元、鍍鋅每公噸漲3,000元；外銷價格依產品和地區每公噸漲50～100美元，高於市場預期。 中鴻2月內銷盤價喊漲 Q1獲利加分 國際廢鋼漲多回檔 豐興本週盤價全面持平 (工商 ) #中鴻 #全球 #每公噸漲 #內外銷盤價 #調漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 晶圓代工二哥 聯電目標價衝新高 12:092021/01/18 財經 興櫃新股掛牌三連發 04:102021/01/18 證券．權證 航運大打結恐危及全球製造業 美商估貨櫃至少短缺50萬個 09:292021/01/18 財經 《半導體》台積電開高震盪 護守600元 10:172021/01/18 財經 面板價格還會漲 面板雙虎逆勢股漲 10:492021/01/18 財經 《半導體》聯電漲價效應 外資上看63元 14:322021/01/18 財經 萬六衝關添變數 投資人追高停看聽 04:102021/01/18 財經要聞 《期貨》盤勢有壓 關注量能變化(永豐期貨提供) 08:512021/01/18 財經 《半導體》記憶體市場復甦 力成獲美系外資價、評雙升 12:502021/01/18 財經 《晨間解盤》提防中線籌碼鬆動(倫元投顧提供) 08:522021/01/18 財經 川普離任前連出重手打陸企 謝金河：台股可能漁翁得利 08:372021/01/18 財經 財經熱門新聞 龍蝦慘遭陸拋棄 澳民眾餐餐吃到膩 業者怕最大惡夢到來 - 財經 台積電資本支出創新高 美媒爆2大利空 目標價跌破眼鏡 - 財經 華爾街頭痛 拜登料提名20年來最激進監管者 美股泡沫將破？ - 財經 國巨擴產鉭電 年營收衝千億 - 財經要聞 - 工商時報 外資捧 台股10千金在望 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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