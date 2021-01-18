受到全球鋼價持續飆升，與歐美下游需求強勁，加上鋼鐵原物料行情仍在高檔等因素影響，中鴻18日開出的2月份內外銷盤價全面大漲，其中內銷價部份，熱軋每公噸調漲2,600元、冷軋每公噸漲2,800元、鍍鋅每公噸漲3,000元；外銷價格依產品和地區每公噸漲50～100美元，高於市場預期。

中鴻2月內銷盤價喊漲 Q1獲利加分
國際廢鋼漲多回檔 豐興本週盤價全面持平

(工商 )

#中鴻 #全球 #每公噸漲 #內外銷盤價 #調漲