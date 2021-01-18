A股三大股指18日開低走高，早盤創業板指一度跌逾1％，之後大陸官方公布2020年全年和第四季GDP增速超乎預期，三大股指震盪回升。午盤後，滬指一度漲逾1％收復3,600點大關，深成指漲逾1.5％，創業板指漲逾2％，尾盤漲幅有所回落。

截至收盤，滬指漲0.84％報3,596.22點，深成指漲1.58％報15,269.27點，創業板指漲1.92％3,149.2點，兩市合計成交人民幣（下同）9,982億元，成交額較先前連續多日的破兆元略有收窄，北向資金淨流入16.37億元。

從個股表現來看，半導體類股強勢拉升；降解塑膠概念表現活躍；稀土概念走高。另外，軍工、煤炭、晶片、農業、家電、軟體、造紙等相關概念股均走強。

新浪財經報導，近期市場波動較大，浙商證券認為主要矛盾不在指數漲跌，核心在於結構切換。換言之，短期震盪是結構調整的關鍵拐點。其一，先進製造風口下，從2019年的半導體到2020年新能源，2021年重視國防裝備，當前處在行情初期，短期震盪是佈局窗口；其二，2021年戰略性看好港股，盈利改善是核心驅動，結構上除了新經濟，積極關注銀行、汽車、餐飲、紡服、教育、博彩等。

(工商 )