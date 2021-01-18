2020年因為疫情關係，不少品牌都為此受到影響，而新品發表會等也都改為線上為大多數，日本玩具龍頭 Medicom Toy 2020 年年度玩具博覽會也是如此，但就算是改為線上，誠意依舊不減，Medicom Toy 持續透過實體商品的推出，來讓粉絲能夠解解饞，然而，這次的合作真的要小心了，玩具龍頭 Medicom Toy 一出手，果然就是大哥風範，攜手 fragment design、UNDERCOVER、Anti Social Social Club、Ader Error 以及 GOD SELECTION XXX 六大品牌一同合作，打造全新的 [email protected] 系列，等一下！這波合作攻勢會不會太兇了！請容小編叫你一聲大哥！

領銜本次合作企劃的是日本潮流教父藤原浩所主理的品牌 fragment design，推出設計兩款服飾，一是將 [email protected] 幾何化，並在上覆蓋顯示身份的「FRGMT」字樣；第二款則是 fragment design 最香又最具辨識度的閃電 Logo 為題設計。

緊接著的打者是最近剛迎來品牌 30 週年，也攜手眾多潮流大佬推出聯名商品的 UNDERCOVER ，UNDERCOVER 以品牌為人所知的泰迪熊為題，讓泰迪熊抱著一個 [email protected] 登場。

再來出現的是 Anti Social Social Club ，在 T-Shirt 的左前胸前，印上有渲染的彩色 ASSC Logo，是所有款式中[email protected] 最不明顯的一款，但小編私心觀察，黃色、紅色、藍色，正好是 Medicom Toy 品牌顏色，在細節上的小巧思頗具玩味。

Ader Error 推出黑白兩種款式 T-Shirt， 以自身品牌的代表顏色藍色注入 [email protected] 上，並在左側接縫處添加藍色標籤。

最後登場的 GOD SELECTION XXX 則致敬致 Andy Warhol， 打造 2×2 方格彩色 [email protected] 肖像，且每個 [email protected] 的眼睛都被「XXX」Box Logo 覆蓋，濃濃美式風格自成一派。

本次 Medicom Toy 全新 [email protected] 系列攜手眾多品牌集合，融入品牌雙方特色，打造出具辨識度商品，而此系列將於 1 月 16 日開始在 Medicom Toy 網站上問世，定價從 ¥6,600 日圓至 ¥15,400 日圓不等，如此眾星雲集的系列，怎麼感覺不下手一件就怪怪的呢？還有機會可以考慮，但小心錯過了就不再～

(中時新聞網)