銜接大、小金門，含引道全長5.4公里，總建設經費約新台幣75億元的金門大橋為國內第1座海上脊背橋梁。（縣府提供）

縣長楊鎮浯今慰勉施工團隊的辛勞，預約今年底與鄉親在大金門端舉辦跨年晚會。（縣府提供）

楊鎮浯縣長（左）聽取工進簡報，期許在今年底如期如質完工。（縣府提供）

金門大橋至去年12月底實際工程進度已達84.74％，縣長楊鎮浯今慰勉施工團隊的辛勞，預約今年底與鄉親在大金門端舉辦跨年晚會，未來也會舉辦特色「大橋馬」邀請國內外跑者一起穿越金烈水道，徜徉在碧海藍天的旖旎風光。

縣府說明，銜接大、小金門，含引道全長5.4公里，總建設經費約新台幣75億元的金門大橋為國內第1座海上脊背橋梁，施工技術層級、難度均高，至去年12月底實際工程進度已達84.74％，近期雖因東北季風強勁，節塊運輸及吊裝作業略受影響，但施工團隊評估待海象較平穩後，即可調配工班鑽趕工進，預計可於今年底如期完工。

楊鎮浯今率同縣府工務處長許鴻志現場勘查，強調「今年會是非常、非常忙碌的一年」，愈是到了成功的關鍵，大家心裡就是愈緊張，評估再過一小段時間，就可以看到「雛形」，期待在今年底即可至少先完成工程的部分，至於通車則再留待後續相關驗收程序。

楊鎮浯並預約在今年底於大金門端的金寧鄉舉辦跨年晚會，搭配大橋特殊造型和燈光、煙火，向國人宣告：「金門做到了，交通部做到了!」

楊鎮浯說，如果條件允許，甚至也可爭取讓小金門鄉親不用坐船，在跨年當天直接開車回家，而且未來也會舉辦特色「大橋馬」和相關海域活動，展現它原設計「七分觀光、三分交通」的執行效益。

(中時 )