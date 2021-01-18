你身邊是否也有很愛記仇的朋友，吵架的時候立刻會把你過去錯誤的種種事蹟全部說出來，彷彿心中有個筆記本，專門記載你的過錯？星座運勢網站「星座愛情運勢」點名摩羯座、處女座、白羊座、金牛座的人很愛翻舊帳，很多人好奇為何「復仇天使」天蠍座沒有上榜？看下去就知道了！

▍1.摩羯座

摩羯愛翻舊帳主要是歸納總結的能力太強，記性又太好。看到這次的事情，很容易聯想到以往的各種例證，不由自主就代入，想要舉例證明自己的觀點。摩羯自己覺得很有說服力，各種歸納總結、條理清晰，只不過他這樣的態度會讓你更火大，讓原本的衝突越來越嚴重。

▍2.處女座

處女座規矩多，比較挑剔，經常會忍不住指出你的各種大小毛病。有時候在別人看來不是很嚴重的問題，卻令處女座無法忍受，每次看到就忍不住碎嘴，一開口就忍不住翻舊帳。處女座覺得你屢教不改，非常頭疼；你覺得處女座嘮嘮叨叨，非常煩人。

▍3.白羊座

白羊座非常有鬥志，和你吵架絕不服輸，總想吵贏佔上風。他的性格容易衝動，火氣上來什麼話都說得出口，這時候讓他抓到把柄想起以前的事情，絕對不經思考就狂講。很多時候他都還沒意識到，自己已經在翻舊帳了。發洩一時爽，事後火葬場，等冷靜後想想自己的行為，經常後悔莫及。

▍4.金牛座

金牛很固執，自己認為對的事情就會堅持到底，有些事情非要辯清楚，說著說著就開始翻舊帳。別看他平時老實踏實，不代表他什麼都不在乎，平時不多話，一旦要跟你爭論，就一定要爭個明白。尤其他的論點有道理的時候，很容易得理不饒人，你若是不肯承認自己錯了，金牛就會讓你感受到他到底有多固執！

說了這麼多，有不少人會好奇為什麼沒有復仇天使天蠍座，這裡要特別說明一下：天蠍雖然記仇，但是沉得住氣，不輕易翻舊帳，只算總帳。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)