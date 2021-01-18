2021年台灣燈會將於2月26日到3月7日在新竹市舉辦，但因應疫情變化，交通部長林佳龍對媒體宣稱燈會「沒有停辦問題」，讓市長林智堅「有點驚訝」。近期新竹市民提出停辦燈會聲量逐漸擴大，市府自上周以來就持續與中央持續溝通，表達基於防疫優先，停辦應該是主要選項，目前市府也派員前往觀光局開會商討是否停辦，稍晚將有初步結論。

燈會倒數30多天，林智堅強調，停辦燈會是不得已的考量，但燈會勢必帶來大量跨區人流，因應防疫考量，希望大家能夠諒解。市府指出，國際疫情嚴峻，觀光局和新竹市雙方都有防疫優先的共識，基於防疫需要超前部署，希望交通部慎重考量地方的建議。

依歷年燈會規模，往往聚集百萬人潮及跨區人流，容易形成防疫破口，市府也說明團隊考量，為確保國人健康及台灣防疫成果，林智堅主動與指揮中心指揮官陳時中討論燈會防疫工作，也曾與交通部長林佳龍討論停辦的選項。

此案行政院已邀中央疫情指揮中心和交通部、新竹市府近日硏商，市府也希望趕緊定案停辦，大家把心力投注於防疫工作，讓民眾安心。市府表示，18日下午市府團隊赴觀光局商討是否停辦事宜，預計今晚會有初步的結論。

(中時 )