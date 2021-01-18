部立桃園醫院上周爆發院內群聚感染後，18日又再增1名護理師，接近下午2點多時，急診中心外仍有不少排隊採檢的醫護人員，而少數科室暫停看診，門診領藥區有民眾不滿「應公開透明」。

民眾表示，現在大家都像鴕鳥一樣，「沒看到就沒事了」，應該要公開透明，不該做什麼事情都雙標準，若早就公開是哪家醫院的話，把該區封鎖起來，民眾就會知道盡量不要來，不然每個人都瞎子摸象，來掛號的民眾也不能加強防護，頂多就是戴口罩。

(中時 )