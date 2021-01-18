部桃爆發群聚感染 民眾不滿：百姓只能瞎子摸象 16:022021/01/18 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 男子不滿醫院及政府「不公開透明」，應該大眾知道。（姜霏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 部立桃園醫院上周爆發院內群聚感染後，18日又再增1名護理師，接近下午2點多時，急診中心外仍有不少排隊採檢的醫護人員，而少數科室暫停看診，門診領藥區有民眾不滿「應公開透明」。 民眾表示，現在大家都像鴕鳥一樣，「沒看到就沒事了」，應該要公開透明，不該做什麼事情都雙標準，若早就公開是哪家醫院的話，把該區封鎖起來，民眾就會知道盡量不要來，不然每個人都瞎子摸象，來掛號的民眾也不能加強防護，頂多就是戴口罩。 爆院內感染7天 陳時中鬆口：就是部立桃園醫院 醫院爆群聚感染 鄭文燦：加強鄰近醫院醫療能量 (中時 ) #民眾 #瞎子摸象 #部桃 #爆發群聚感染 #部立桃園醫院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 醫院爆群聚 蘇貞昌：少搭機和群聚 減輕醫護壓力 12:422021/01/18 政治 北部某醫院群聚感染 附近醫療院所醫護人員加班不斷 14:442021/01/18 生活 北部醫院群聚傳染關鍵曝 李秉穎：戴口罩仍有風險 11:282021/01/18 生活 封室至1月28日 紅黃綠3區列管 04:102021/01/18 生活新聞 罷王是無色覺醒 04:102021/01/18 時論廣場 醫護人員染疫竟挨轟 陳沂嗆酸民：你們這些刁民去死一死 08:192021/01/18 娛樂 楊志良轟管理失能 阿中閃答作戰中 04:102021/01/18 生活新聞 地下指揮官？周玉蔻又爆料案856醫師身分 13:112021/01/18 生活 《熱門族群》國內疫情升溫 防疫概念股發燒 10:342021/01/18 財經 英國變種病毒侵襲 比利時養老院上百人染疫 10:052021/01/18 國際 檢驗多次才確診 石家莊爆婚宴感染 04:102021/01/18 兩岸新聞 生活熱門新聞 毒口罩出爐！口罩大廠都中標 消費者錯愕 - 生活 楊志良開除說沒錯？急診醫點名1行為：離開台灣 - 生活 入夜再冷一波 這天鋒面報到 全台連雨3天 - 生活 自費採檢比大陸貴19倍 陳時中一句話回酸 - 生活 爆院內感染7天 陳時中鬆口：就是部立桃園醫院 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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