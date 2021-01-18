北部醫院爆發群聚感染，已經有兩名醫師、三名護理師染疫，不少網友直呼前衛生署長楊志良的「開除說」沒錯，急診科醫師謝宗學則嗆，台灣某些人像「打雞血」一樣興奮，開始在網路上帶風向，他倒想問問那些成天希望防疫出現破口的人，覺得現在哪一個國家防疫做得比台灣好？要不要離開台灣到其他國家生活？

北部醫院爆發院內感染，染疫醫師案838除了傳染給護理師女友案839，還有兩名醫護，包括一起在護理站1小時的護理師案852，以及曾討論患者病情的主治醫師案856也都確診。今天又新增一名案856的接觸者護理師案863確診。對於院內群聚感染，前衛生署長楊志良認為，最大問題就是醫生沒有按照SOP，甚至說假如他是院長，第一件事情就是開除案838這名染疫醫師。

謝宗學在臉書粉專《Dr. E 小兒急診室日誌》指出，台灣某些人像「打雞血」一樣興奮，開始在網路上帶風向，包括蓋牌、普篩、封院、檢討醫事人員、贊成楊志良的開除說、贊成餐廳禁止醫事人員入內用餐等對立言論不斷出現，防疫出現些微破口，就想製造對立讓破口被扯得更大，以達到政治目的。

謝宗學表示，獵巫、製造對立、歧視感染者只會讓可能染疫的人封口，更不敢誠實以告，反而更增加社會風險，18年前SARS的慘痛教訓已經告訴我們，這樣的氛圍會讓防疫網更被撕裂。謝宗學說，台灣的防疫策略絕對不是完美無瑕，也不可能完美無瑕，能走到這裡還沒有被病毒擊倒，是因為出現問題會檢討、修正，出現破口會想盡辦法補救，在科學、醫學、人性中找到平衡點，擬定出最適合的策略處理，目前為止這樣的方式讓台灣相對安全地度過一年。

謝宗學認為，疫情不只考驗防疫策略，更是考驗人性，只有團結一致，全民共同努力防疫，才能擊倒病毒。社會中不可能只有一種聲音，但行為會誠實表現，若有機會，問問那些成天希望防疫出現破口的人，覺得現在哪一個國家防疫做得比台灣好？要不要離開台灣到其他國家生活？不願正面回答也是一種答案。對於這幾天國內疫情變化讓人覺得烏雲密佈，謝宗學拜託大家一起撐下去，不獵巫、不製造對立、努力支持前線人員，一起走下去。

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(中時新聞網)