在上周觸及近11個月高價之後，周一油價下跌，結束了去年十月底減產和中國強勁需求下的上漲。

布蘭特原油目前跌30美分，跌0.5%，每桶54.79美元，該油價上周五大跌2.3%；美國油價最新下跌21美分或0.4%，每桶52.15美元，前一交易日大跌2.3%。

最近幾周，由於疫苗在各國陸續推出，以及沙烏地阿拉伯等產油國減產幅度超乎市場預期，讓油價出現漲勢；然而歐美國家的疫苗短時間無法挽救惡化的疫情，投資人開始懷疑長期需求能持續多久。

由於油價的上升，美國鑽油商在上周為連續第八周增加鑽油和天然氣平台工作，也加大了壓力。然而，營運中的鑽油井數量仍不到一年前的一半。

澳銀研究員表示，美國鑽油商已經表示，將把支出放在控制中；經濟因素也不允許鑽油井數量的激增，該產業有一半仍不具經濟性。

美國頁岩油商近幾年對市場回漲而迅速作出反應，而贏得市場份額；並鎖定未來銷售油價的上漲。

中國新冠疫情不佳，超過2800萬人進入社交封鎖，北京也試圖避免病例數的飆升。

(時報資訊)