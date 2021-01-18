熊熊（卓毓彤）外型甜美還有傲人G奶，是許多人心中的性感女神，雖然去年經歷不少風波，但她現也努力拚事業，並靠運動維持體態，不時會透過社群和粉絲分享近況，近日，她曬出健身後香汗淋漓美照，火辣身材一覽無遺。

熊熊在IG限時動態曬出自拍，穿著粉色U領上衣的她，因為上帝視角讓她的豐滿G奶和超級深邃的事業線全看光，身上都是汗，讓上衣變得濕濕的，更為貼身好身材一覽無遺，讓粉絲看了都快噴鼻血。

熊熊香汗淋漓美照曝光。(圖／翻攝自IG)

而因為運動，全身變得濕黏的熊熊，也忍不住直呼「我真的是會累到生氣，又是運動完像洗澡的一天」。熊熊去年深陷不雅片疑雲，又傳和論及婚嫁的特斯拉男友分手，還有好友小鬼過世等，風波不斷的她，心情一度受到影響，她還發文感嘆：「2020年發生了好多事」，期許新年迎接新的自己，還好最後她也走出陰霾，並重新振作拚事業。

而熊熊因為傲人上圍，被封為美胸女神，她也曾透露，平時會靠著飲食和運動來維持體態，除了吃東西養生外，她也不愛吃甜食、喝飲料，但她是易水腫體質，所以會靠熱瑜珈，排出體內多餘水分，也會把握時間騎腳踏車、做仰臥起坐等。

(中時新聞網)