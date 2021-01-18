Western Digital Corp.（NASDAQ: WDC）近日宣布旗下WD、WD_BLACK、SanDisk等品牌同步推出4款4TB行動SSD，專為滿足高畫質內容處理需求而設計，讓消費者與專業人士擁有更多創作空間，包含遊戲玩家、內容創作者、愛好者與專業創意人士等，提供檔案擷取、移動和儲存時所需的效能、耐用性及大容量。

Western Digital消費級解決方案資深副總裁暨總經理Jim Welsh表示：「透過Western Digital這次新世代解決方案，我們能提供客戶期盼已久的容量與效能，再次締造產品的全新里程碑。目前全球有上百萬名消費者與專業人士正在使用Western Digital旗下品牌的產品，我們未來也將持續引領技術革新，以滿足市場對性能、可靠度與領先優勢的需求。」

Western Digital全新的4TB行動SSD產品線擁有高效能與容量，能加速目前以豐富內容為主流的趨勢發展。包含以下幾款產品：

(1)SanDisk Extreme Pro行動SSD：強大的NVMe固態效能可有效節省資料存取和傳輸時間，其讀取與寫入速度皆高達2000MB/s。堅實的鋁合金材質可發揮散熱片作用，讓SSD在實現可攜式規格的同時維持極速運轉。

(2)SanDisk Extreme 行動SSD採用NVMe固態效能的可攜式、大容量SSD，提供高達1050MB/s的讀取速度和1000MB/s的寫入速度，適合用於建立精彩內容或拍攝出色素材。

支援兩公尺的跌落保護和IP55防水防塵等級，提升產品耐用性。

(3)WD_BLACK P50 遊戲SSD ：專為遊戲玩家打造的高效能SSD，讀取速度高達2000MB/s，能減少讀取畫面的等待時間，讓玩家能快速進入遊戲。擁有頂級的儲存空間擴充性，不必割捨「舊愛」亦可儲存新遊戲，並且與PC、PlayStation 4或Xbox One遊戲庫相容。

(4)WD My Passport SSD 採用大膽的金屬設計既耐用又時尚，而且耐衝擊和振動，最高可承受從1.98公尺的高度跌落，提供灰、藍、紅、金和銀等多種顏色選擇。採用NVMe技術，讀取速度高達1050MB/ s、寫入速度高達1000MB/s，讓數位內容創作者、業餘愛好者及策展人得以保持生產效率。

上述四款4TB版本的行動SSD預計三月中，可透過全台指定之Western Digital零售商、線上零售平台、經銷商以及通路商購買，包含PChome商店街、momo購物網等購買。價格依序是NT$29,980、NT$22,980、NT$29,980、NT$22,980。

(科技)