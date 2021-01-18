年逾80餘歲童陳姓老嫗，日前被攤商發現，在市場內遊蕩，疑為迷路了報案，烏日分局瑞井派出所員警到場發現陳婦在市場車道內遊走，相當危險，員警急忙將她帶離，但陳婦疑失智，無法清楚表達，幸警方運用警用人臉辨識系統來回比對，終於找到老婦住家，就在市場隔壁而已。

員警到場時，見老婦在市場內的車道上遊走，身旁機車來來去去，險象環生，員警立即將她拉到路旁，並詢問年籍資料，但老婦疑是失智，對所問之事，都語焉不詳，現場的攤商，也都表示不認識該名老婦人。

警方拿出隨身攜帶的M-Police警用小電腦查詢，以人臉逐一比對資料庫的照片系統，查出老婦只住在市場附近的小巷子內，立即將老婦人扶上巡邏車，護送她回家，其童姓兒子，看到警方護送母親回來，感激得再三表示道謝，表示，因為才剛搬來這裡，這附近每戶外觀又長得一模一樣，母親常常轉個巷子，就忘記家在哪裡，正準備出門報案，就看到警方護送母親回來，非常感謝。

瑞井派出所所長徐資証，呼籲民眾可向市政府社會局替家中有失智家屬申請愛心手鍊，或於失智家屬衣服繡上名字、電話及住址，以防迷途走失而發生意外事故，更可利於警方協助失智民眾安全返家。

(中時 )