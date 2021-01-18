新冠肺炎疫情反彈，消息指，香港今（18日）新增超過100宗確診個案，恐繼12月19日以來，再次超越百宗確診，截至昨日，香港累計病例有9,558宗。

曾進行新型冠狀病毒隱性感染研究的香港中文大學醫學院微生物學系系主任陳基湘指，第一、二波疫情時，每千人中只有數人是隱性感染，但料第三、四波疫情時，隱性感染人數大增10倍，即每百人中便有數人感染。他預料本港年底可完成大規模疫苗接種，屆時市民或可恢復相對正常的生活。

為了解第三、四波疫情情況，中大醫學院正招募逾2000人進行血液抗體測試，冀可在數星期內完成。陳解釋，因第四波疫情病毒滲透力比以往高出很多，多幢大廈出現數宗確診個案，但部分「早少少、遲少少」感染的個案未能透過病毒核酸檢測找出，估計現時社區的隱性患者比第一、二波疫情時多10倍，即每百人中便有數人感染。

他續指，完成研究後可了解港府在甚麼情況下會走漏了個案，或研究政策會否出現甚麼漏洞，以幫助調整防疫策略，例如若發現有大量年輕人感染，可證明他們無病徵感染比例高，或在社交距離措施下仍有某些活動發生，再思考如何規管。

香港政府擬於下月開展疫苗接種計劃，陳提出，隱性患者感染後身體已有抗體，理論上有保護力，外國有研究證明抗體可維持7至8個月甚至更久， 如市民最終發現自己是隱性患者，或不須急於打疫苗。

疫情發展至今，曾出現多種變種病毒株，且傳染力愈來愈強，陳坦言，「現在疫情就什麼來說都沒看到有什麼好消息，就是看不到有愈來愈輕病征的病毒株出現」，並提及疫情初期不少人希望病毒會如沙士(SARS)般逐漸減弱，「但其實真的無這樣的情況出現」，憂慮長此下去疫情會持續向下。

疫苗的出現為遏止疫情帶來曙光，但港人接種意願較低，陳認為情況並不意外，因新冠疫苗未試過在人身上進行大規模接種，要多些人接種方可建立信心。

(中時 )