中國山東省笏山金礦坍方事件救援持續進行中，昨晚有受困的礦工以紙條向救難人員說明礦井內的情況，目前確定其中12人平安，但健康狀況不佳。另有10人仍下落不明。

山東棲霞市笏山金礦10日下午2時發生爆炸事故，22名礦工被困在礦井下600多公尺的位置。但因為延誤通報加上礦井被堵塞，救援進展緩慢，礦工被困迄今已一週，被認為生存機率渺茫。

不過救援人員昨天鑽通一條輸送物資的管道，希望給予通風與補給，隨後發現井下傳出敲擊聲，送下去的物資被取走，更在遞送物資的裝置中發現一張由受困礦工寫下的紙條。

根據香港01、新華網報導，這張出自受困礦工的紙條上，大致說明目前井下22人的情形，其中12個人確認存活，其中4人受傷。另外10人與這名受困礦工不在同一個位置，因此無法確認情況。

紙條上寫著：「現在大家體力透支嚴重，急需胃藥，止痛藥、醫用膠帶、外用消炎藥，另有3人有高血壓，急需降壓藥，我車上有兩種，請把藥帶下來。」

這名礦工並表示，雖然情況惡劣，但「救援不停，我們就有希望。」

笏山金礦10日下午發生爆炸事故後，礦業公司第一時間評估救援難度不高，因此自行動員施救未通報，直到11日晚間才向棲霞市應急管理局報告，遲報30小時。棲霞市委書記姚秀霞、棲霞市長朱濤因此遭到免職。

(中央社)