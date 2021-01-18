新進國小推廣版畫教育，連續9年都以生肖主題創作年畫，今年也做成紅包袋、桌曆等文創品，今天選在戶政事務所發表，與民眾一同分享。（莊曜聰攝）

新進國小推廣版畫教育，連續9年都以生肖主題創作年畫，今年也做成紅包袋、桌曆等文創品，今天選在戶政事務所發表，與民眾一同分享。（莊曜聰攝）

台南市新營區新進國小推動版畫教育，學童在每年春節前夕都繪創作年畫、紅包袋，成為一大特色，已經邁入第9年，今年以牛年生肖為主軸，更搭配在地景點設計文創作品，在新營戶政事務所舉辦小型發表會，也和民眾分享，提前祝賀眾人新春愉快。

新進國小校長林良駿表示，版畫是學校的教學重點，運用在年畫上，讓學生在創作中學習自主行動和社會參與，更進一步融入語文，學習推展創作理念，年畫創作已然是每一位新進學生都會的文創能力。

指導老師黃郁君說，今年學生搭配在地新營的景點，設計牛年文創作品，也透過影片重新認識家鄉，在地走讀，走進社區挖掘故事，其中年畫「牛來運轉」是以牛為主角，擬人化的手法讓牛揹起背包穿梭在新營三一宅、長勝營區等景點間，「牛年大吉」是讓新營太子宮的三太子與牛一同品嚐新營在地美食，紅包袋則結合新營美術園區裡不二良的「小鼠」公仔、天鵝湖、甘蔗田與五分車，還有新營糖廠等地點，畫中的喜悅神情傳達好兆頭。

作品發表後，學校師長也帶領小朋友向在場的社區民眾一一拜年問候，並發送年畫、紅包袋，也前往民治市政中心各市府局處單位拜年，不僅讓社區民眾能提早感受年節氣氛外，也讓學生的創作有被看見的機會，學校也會陸續帶領學生到其他場所與民眾分享牛年創作年畫與紅包袋，分享年節的喜悅。

(中時 )