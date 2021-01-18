一位摩鐵員工將客人用過的床單發上網，雪白的床單上滿是大塊血漬。圖片經變色處理。（臉書社團《爆怨公社》／Shutterstock）

一位摩鐵員工16日在臉書社團中爆料，清掃房間時發現白色床單滿是大片鮮紅血漬，相當怵目，不少網友看照片紛紛猜測起，究竟是這段情侶「闖紅燈」，還是女子「大姨媽」側漏？

摩鐵員工16日於臉書社團《爆怨公社》發文，實在相當無奈房客的素質，更寫下：「花個五分鐘去超商買個夜用衛生棉很難嗎？不然…也可以請外送送一下啊」，透過原PO發出的畫面可見，雪白的床單正中間被染上醒目的鮮血，並非一兩滴，而是一大塊，面積驚人。

原PO事後詢問入住的一男一女，女房客才支支吾吾地說：「月事來啦…」，但原PO對客人的說法存疑，調皮地寫下「是月事來還是闖紅燈，這我就不知道了」，同時透露，事後有致電向客人額外收取清潔費用。

文章在網路擴散後，短時間內吸引超過1.1萬位網友留下表情貼，不少網友說：「水準好低喔」、「太噁心，肯定不是外漏啦⋯我不信漏成這樣沒感覺，這量根本是闖紅燈吧」、「這床單可以丟了吧！這樣就算洗乾淨，你敢用嗎？」

據悉，先前就有位摩鐵房務曾在臉書發文揭密，自曝不少客人住房習慣差，情侶間行房時，喜歡隨意將子孫射在房內各個角落，舉凡電話筒、電視皆是常見地點；不僅如此，用完的保險套也總亂丟，套在電話筒、掛在水龍頭、丟進浴缸等，通通都遇過。

(中時新聞網)