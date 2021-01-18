中華電信18日宣布，將與微軟等13家國內外5G AIoT垂直應用廠商，進駐高雄亞灣區，中華電信初期將投入3億元，佈建創新園區資通訊設施基礎建置，打造7項5G垂直應用實證場域，預估將創造500個高階就業機會，要讓全世界看見台灣的5G實力。

日前宣布加入「高雄5G AIoT國際大聯盟」的中華電信，響應高市府亞灣區5G AIoT創新園區政策，18日由中華電信董事長謝繼茂和高雄市長陳其邁，共同召開「高雄亞灣區中華電信5G AIoT大聯盟進駐記者會」，宣布進駐高雄亞灣區。

謝繼茂表示，中華電信是亞洲新灣區「高雄5G AIoT國際大聯盟」的創始成員之一，當初就承諾，要為創新園區，建設資通訊的基礎網路，包括無線、光纖網路等，也會建設企業5G專網和雲端機房，此外還會建設驗證測試5G各項創新應用的實證場域。

謝繼茂指出，未來除了硬體之外，中華電信也會投入人力做創新研發，目前已經成立種子團隊，3年內將達到500個員工。

他表示，園區初期將打造智慧製造、AR及VR應用、無人機巡檢、以及物流運送、智慧交通、健康管理與照護、智慧路燈及環境偵測等7大項5G垂直應用實證場域，促成高雄產業轉型，把台灣的解決方案輸出到國外。

高雄經發局長廖泰翔表示，高雄亞洲新灣區是中央未來幾年推動5G AIoT重要的場域，此次的合作廠商包括國際大廠台灣微軟、AECOM，以及國內的中華系整、佐臻、品臻、愛實境、中光電、達明、美商寶蘊凌科、谷林運算、亞旭電腦、所羅門、緯謙科技等13家優質廠商。

他說，高市府也積極為場域主、相關業者，串起合作平台，相信在中華電信及微軟等指標性廠商帶頭宣布進駐後，將加速亞灣5G AIoT生態系成型，藉由大帶小組成5G國家隊，讓台灣的5G AIoT產業接軌國際、輸出至世界各地。

高雄市長陳其邁指出，高雄外來移入的逐夢人口很多，他自己也在2歲從台南搬來高雄，因為高雄擁有海、空雙港的特殊環境，能有更多外來的新刺激，對新文化接受程度也比較高，創造高雄勇於創新、不畏挑戰的「大港精神」，讓高雄成為適合軟體、新創發展的基地，不論是5G AIoT及未來其它新創服務人才，高市府也將提供最舒服、包容、輕鬆、方便、有效率的優質服務。

(工商 )