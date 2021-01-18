雲林縣發現今年首宗小抹香鯨命喪沙灘事件，死因待確認。（海巡署提供／張朝欣雲林傳真）

海巡署岸巡隊18日執行岸際巡查，於雲林縣四湖鄉箔子寮漁港發現1隻已死亡鯨豚，立即聯繫海洋保育署及成功大學海洋生物暨海豚研究中心協助處理，這是今年雲林地區第1起鯨豚死亡事件，死因待確認。

海巡署中部分署第4岸巡隊箔子寮安檢所上尉王鴻偉18日執行岸際巡查，在箔子寮漁港北堤堤岸外發現1隻已死亡鯨豚，聯繫海洋保育署第5工作站及成功大學海洋生物暨海豚研究中心教授王浩文協助處理。

王浩文初步研判死亡鯨豚為小抹香鯨，體長約280公分、寬約65公分，在現場完成檢體採樣後就地掩埋，後續將檢體帶回研究中心，以進一步釐清死因。

王浩文表示，小抹香鯨是1種小型的齒鯨，屬於齒鯨小目中的小抹香鯨科，與侏儒抹香鯨外型很類似，主要生活於熱帶至溫帶海域。

第4岸巡隊上校隊長邱仁道指出，海巡署平時積極參與海洋生態保育，並投入海洋事務相關工作，若民眾於岸際發現鯨豚或海龜擱淺情事，可透過118免付費服務專線通報，將立即派員協助處理。

(中時 )