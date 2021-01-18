根據韓國工業部與韓國電池工業協會(Korea Battery Industry Association)18日數據，2020年回充電池的海外出口金額為7.2兆韓元，約66億美元，年成長率雖僅2.9％，但已連續5年都出現上漲格局並又創下新紀錄。

同期，韓國回充電池產量，年增率也高達20％為23.3兆韓元。其中，韓國國內需求激增11.6％，達到5.3兆韓元。

2020年韓國出口的回充電池中，以專供電動汽車使用的鋰離子電池為最大宗。同時，鋰離子回充電池的出口，年增率增10.6％，達到1.3兆韓元。因為韓國本土電動汽車產量激增近34％，故也擴大內需市場。。

韓國三大回充電池業者，SK能源解決公司(SK Energy Solution)，三星SDI與SK創新(SK Innovation）的全球市佔率，也從2019年的16％，增逾一倍至2020年11月底的34％ 。

因全球政府大都是以環保政策為施政前提，全球回充電池需求可期下，韓國業者因此可雨露均霑。

目前預估2021年韓國回充電池海外出口，可望年增5.7％達70億美元。

至於產量方面，同時也可激增32％至31兆韓元。隨著新型電動汽車問世，韓國內需估也可大增19.8％至6.3萬億韓元。

(時報資訊)