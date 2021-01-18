中華郵政於桃園龜山打造「郵政物流園區」，其中北台灣郵件作業、訓練中心今（18）日舉行開工動土典禮。應邀出席的行政院長蘇貞昌認為，物流需求已遠大於人流，期許中華郵政應把握疫情契機，針對未來物流需求超前部署，讓2.6萬名員工繼續發光發熱。

蘇貞昌認為，郵務公司不僅代表政府效能和服務，還有是否能掌握時代進步及生活改變。中華郵政在全國擁有1299個據點，並獲得民眾信任、掌握通路，應與政府一體把握機遇，掌握時代及生活方式改變，超前準備業務轉型。

蘇貞昌指出，現代人已鮮少寫信、較少依賴郵差傳遞信件，但物流需求遠大於人流。如去年航空公司因疫情影響旅客減少，但桃園國際機場的貨運量卻創下新高、有望躋身全球第5名，華航更因掌握此契機開出亮眼成績，期許郵政公司應把握時代變遷帶來的契機。

蘇貞昌強調，郵政公司具有政府一體便利及可信任度，期待把郵件通關相關做好。而物流園區車位、物流、將來出入動線等事項都要預先設計，交通部應及早規畫平面道路的多元、多流，才能配合這麼大園區未來的發展。

對於中華郵政在新冠肺炎疫情期間協助口罩配送等事宜，蘇貞昌感謝郵政公司所有同仁的付出與努力，並請中華郵政董事長吳宏謀、總經理江瑞堂妥善規畫園區，照顧每位郵政公司員工，讓他們繼續在社會發光發亮，並在台灣更有力量。

(時報資訊)