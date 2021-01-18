繼中鋼上周開出2月內銷盤價大幅調漲，中鴻(2014)今日開出2月內銷熱軋、冷軋及鍍鋅鋼捲等大宗底材鋼價，跟進全面大漲，每公噸漲2,600～3,000元，平均漲幅約10%，漲幅比1月進一步擴大。

中鋼(2002)2月內銷單月盤價平均大漲9.5%，中鋼率先開出的2月各項產品每公噸大幅調漲2,200～3,000元，也帶動中鴻全面大漲。中鴻2月內銷產品每公噸漲2,600～3,000元，其中，熱軋調漲2600元高於中鋼；中鴻續開高盤，也可望推升第一季獲利比上季續揚。

中鴻今日宣布，2月內銷熱軋每噸漲2600元，冷軋漲2800元，內銷鍍鋅鋼捲每噸漲3000元。外銷方面，每噸漲50~100美元，也同步再開高。公司表示，目前全球製造業景氣續擴張，中國大陸鋼價持穩，歐美需求續增，鋼價續揚；台灣市場補庫存力道也持續強勁。為顧及下游競爭力，本次盤價續採理性訂價的策略。

中鴻去年7月起內銷盤價一路上揚；今日開出2月內銷熱軋、冷軋及鍍鋅鋼捲等大宗底材鋼價，持續上漲，與中鋼同步連續第八個月漲價。

今年第一季鋼價漲勢加速。中鴻1月熱軋、冷軋每公噸調漲1,200元，鍍鋅每公噸漲2,500元，2月跟進中鋼，漲幅更大。

中鴻去年前三季稅後淨損2.38億元，每股稅後淨損0.17元，去年第四季接單旺、鋼價調漲，去年第四季獲利續增，帶動全年可轉盈外，隨著1月和2月鋼價調漲，法人預期今年第一季獲利將超越前一季。

中鋼2月內銷單月盤價再開高，其中，冷、熱軋，熱浸鍍鋅相關產品及電磁鋼捲等每噸再調漲2200~3000元不等，內銷基價平均漲幅9.5%。中鋼指出，現階段各國鋼價續升，均是來自「成本推動」與「需求拉動」雙主軸帶動，並預期整體漲勢至少延續到上半年。2月內銷基價平均調幅為9.5%，其中，熱軋鋼板每公噸漲2,200元，熱軋軋延料漲2,200元，熱軋一般料漲2,200元，冷軋一般料漲2,500元，熱浸鍍鋅鋼捲建材、烤漆料漲2,200元，電磁鋼捲漲3,000元。

(時報資訊)