法國石油和能集團道爾達(Total)周一宣布，已同意從印度Adani集團手中買下Adani綠能公司(AGEL)的20%股份。道爾達一直試圖切入再生能源領域。

道爾達指出，該交易讓公司在AGEL佔有一席董事席位。兩公司早在2018年曾達成液化天然氣的合作協議。

道爾達試圖降低石油業務依賴，朝向電動化和再生能源。公司目標在2025年的再生能源生產能達到350億瓦，目前約為90億瓦。

AGEL當前的市值約為1.48兆印度盧比(約202.5億美元)，20%股份的價值約在41億美元。

道爾達執行長Pouyanne指出，以市場規模而言，印度是切入能源交易策略，再生能源和天然氣，正確的地方。

道爾達和Adani集團另已同意收購AGEL的太陽能資產。AGEL目標在2025年達到250億瓦的再生能源發電量，將為道爾達2025年達成350億瓦太陽能發電量的重要策略之一。

(時報資訊)