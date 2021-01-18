台南市歸仁區釋迦因不敵寒害，幾乎全都裂果、發黑。（李宜杰攝）

寒流先後籠罩台灣，台南歸仁區的釋迦園因不敵寒害，全都凍傷裂果「開口笑」，原本上等A級果可賣出每台斤80元，如今卻因賣相不佳，恐導致血本無歸。農民徐明義稱，目前採收的是冬果，但因冬果種植面積少，恐因災損面積低於種植面積的20％，導致求助無門。農糧署南區分署則稱，會統計統計冬果災損面積，再協助農民申請補助。

台南歸仁區過去盛產釋迦，鼎盛時期共有200甲土地種植釋迦，據傳是台灣最早栽種釋迦的地方；然而，時代變遷後目前全區僅剩62公頃還有耕種，以大目釋迦、軟枝釋迦為主。徐明義稱，受到幾波寒流影響，釋迦全都「開口笑」裂開，大果則嚴重爆開，小果則發黑，本來1台斤可賣到70、80元的A級果，別說賤價販賣了，「賣不賣的出去都還不知道。」

立委王定宇17日前往釋迦園了解寒害情形，看到釋迦農為裂果愁眉不展，倍感心疼。王定宇說，希望農糧署能統計冬果與夏果，並分開計算災損面積，才不會讓部分農民排除在外。農糧署南區分署長羅正宗則強調，會統計冬果災損面積，再協助農民申請補，預計近日可完成作業。

徐明義指出，釋迦可分夏果、冬果，通常冬果的果實較為碩大、甜份也高，每年9、10月開花，12月開始陸續採收至隔年2月，因南部冬季雨水較少，結果期還可再多1個多月，3、4月透過日照系統，釋迦還是能長得「又大又甜」。徐明義表示，由於往年都是暖冬，因此頭一回碰到如此嚴重的裂果，期盼政府單位盡力協助，讓農民過好年。

根據南市府農業局調查，截至17日下午4時，台南北門區、將軍區、善化區、安定區通報洋香瓜被害面積30.9公頃，北門區硬質玉米40公頃，善化區胡瓜0.2公頃，玉井區棗0.5公頃，官田區水稻1公頃，歸仁區釋迦0.5公頃，換算受損面積5.23公頃，損失金額94.2萬元。

(中時 )