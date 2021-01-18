林姓老闆18日下午開始清潔店內鍋碗瓢盆和環境。（陳彩玲攝）

林姓老闆18日下午開始清潔店內鍋碗瓢盆和環境。（陳彩玲攝）

基隆市30多年知名老店「林家原汁豬腳」深獲許多政治人物、藝人喜愛，但因老闆身體不適決定歇業，掛有店名的招牌已經拆除，店家也在網路上對外公告結束營業，18日下午開始清潔店內鍋碗瓢盆和環境，許多老饕雖已事先得知，仍相當不捨，直呼陪伴長大的美味消失了。

位在義二路2巷有間遠近馳名的「林家原汁豬腳」已開業36年，湯頭清澈不油膩、豬腳軟嫩彈牙，深獲大眾喜愛，每逢年節上門的饕客絡繹不絕，但去年10月中旬傳出林姓老闆因身體不適，決定店內沾醬的醬油用完就停止營業，大眾得知消息，不管下雨天冷，只要營業時間一到，就會有大批人潮排在店門外，就想再嚐一次老味道。

未料，上個月店家無預警發布消息，將1月17日訂為最後營業日，醬油還沒使用完就決定歇業。記者實際到店面詢問，經營這麼多年決定收店會不會捨不得，林姓老闆則說，怎麼會捨不得，身體受不了也沒辦法，如果忙到沒命，被送去火化，才看會不會捨不得。

老闆的員工和友人也表示，希望老闆好好養身體，人命比較重要，沒有健康身體，錢賺再多都沒有用。18日老闆和員工已經陸續將店內用具清除、清理環境，老闆娘指出，可以用的生財器具將送給有緣人。盡管民眾早已得知歇業消息，仍感嘆表示，從小陪伴到大的美味消失了。

(中時 )