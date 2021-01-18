美國新型冠狀病毒疫情爆發將近一年，如今約40萬人染疫死亡。紐約時報指出，白宮不願統一全國防疫策略、州長們拒衛生專家於門外與無盡的錯誤資訊內耗，造就今日的疫情泥淖。

紐時一篇專文回顧過去近一年時間裡，美國是如何讓自己走入疫情深淵。專文指出，政治兩極對立與排斥科學觀點，使得幾乎整個大流行期間美國都沒法遏止住疫情，最顯著與嚴重的危害竟是出自聯邦層級。

總統川普聲稱病毒自會「消失」、與自己最高層科學家意見相左，最失敗的莫過於放棄責任、不凝聚抗疫所最需的全國一致努力，而把關鍵與重大決策下放給各州，以為各州自己就能逐退疫情並重啟經濟。

但州長們與負責因應危機的地方官員卻把衛生專家晾在一邊、無視衛生專業與自家幕僚的警告，平白浪費美國已為數不多的防疫籌碼，有些竟還出現顧問群裡塞入的是更多商界代表而非醫師。

距離去年1月21日西雅圖北部出現美國首例新型冠狀病毒確診已近一年，一幅美國防疫全然失敗的景象清晰浮現：染疫病死人數邁向40萬大關，確診、住院與病死紀錄屢創新高，如今還得面臨疫情爆發以來最險峻的時刻。雖然已撐到疫苗登場救援，但堪稱川普政府防疫最有可書之處的疫苗計畫，又遇配送缺乏聯邦協調等大麻煩。

紐時在全美訪問超過100名衛生、政壇與社區領袖，並檢閱一些電郵與州政府的紀錄後，直指美國防疫失敗的根源如下：

．目前的嚴重疫情，可回推至去年春天重啟經濟活動過於倉促。許多州長手腳過快、不顧幕僚的反對蠻幹，使得全國性的重啟造成新一波疫情復燃，並隨時間不斷惡化，如今美國平均單日確診再沒回到2萬例以下。

．把科學擺一邊的情況在各級政府比比皆是，疫情爆發以來已100多位各州與地方衛生官員辭職或被炒。在佛羅里達州，州長迪尚特（Ron DeSantis）把重要科學家的專業意見當耳邊風，還轉而找上被一票科學家打臉、倡導爭議性「群體免疫」的川普顧問阿特拉斯（Scott Atlas）。

．雖然白宮官員不像川普那樣看輕口罩重要性，私下都有建議某些疫情嚴重的州應要求公共場所戴遮口鼻的物品，但紀錄顯示至少26個州無視白宮的口罩與其他衛生建議。

紐時指出，去年春天倉促經濟重啟錯失了遏止住疫情的機會，夏天時衛生專家已精疲力盡，還被晾在一邊甚至被騷擾，秋天時儘管口罩能有效防疫的科學紀錄充分，州長們仍堅決採納，最終迎來一個病故屢創紀錄的幽暗冬天。

美國現在的人口僅占全球的4%，但染疫病死人數卻佔全球20%，財富、科技與國力傲視全球而成為世界領袖的美國，現淪為染疫病故最密集、病死率是別國兩倍的國家。聯邦官員還警告，到今年3月前，新型冠狀病毒的變種將在美國流行。

雖然總統當選人拜登即將就職，他也宣布上任後要聯邦緊急事故管理總署（FEMA）在全美建置100所聯邦支援的疫苗接種中心，也會推動在數千個社區建立流動接種站，但疫苗供應速度有限會妨礙相關計畫推出，且疫苗是否可信與哪種團體該優先接種的政治分歧已現。

專文最後表示，美國單日病故最高的前5名都在今年一月，隨著邁入新的一年，疫情失控狀況也比先前任何時候都嚴重。

(中央社)