苗栗魚市場今年推出2款豐盛魚貨禮盒，開放網路訂購方便民眾安心選購。（何冠嫻攝）

苗栗魚市場今年推出2款豐盛魚貨禮盒，18日宣布開放網路訂購方便民眾安心選購。（何冠嫻攝）

苗栗魚市場為山線地區重要魚貨市集，受到苗栗縣衛生局不定期抽檢，以及「魚市場水產品衛生品質抽驗監測」嚴選把關，食品安全有保障，今年年節魚貨禮盒推出1900元經濟氣派組、1300元實惠大方組，並提供網路訂購服務，讓民眾吃得安心，更作為年節送禮好選擇。

苗栗魚市場股份有限公司為苗栗縣唯一農產品批發市場魚市場，不但調節產銷穩定魚價，解決或紓緩產銷失衡，把關衛生品質及貨源追蹤，確保產銷秩序及交易公平、透明，更是傳遞資源保育觀念及推廣魚食文化，重視環保、消保綠色行銷。

苗栗魚市場總經理邱國文表示，苗栗魚市場為農產品市場裡的批發市場，平常沒有對外開放，只有向縣政府登記營利事業登記證以及向魚市場登記承銷執照的承銷人，才能到場購買，因應每到年節魚產品價格漲幅大，且為保鮮度，過年嚴選魚貨禮盒，開放民眾嘗鮮購買。

18日苗栗市長邱鎮軍、市民代表會主席楊喬安等人推薦魚貨禮盒。邱鎮軍表示，最近新冠肺炎肆虐民眾採購食物增加風險以及食品安全問題，在魚市場嚴格把關下，推出2款魚貨禮盒，各限量500組，並透過網路服務，讓民眾在家也能採購新鮮豐盛且品質有保障的海鮮食材。

邱國文說明，今年推出經濟氣派組「牛運當頭」禮盒，有天使紅蝦、斗白鯧、紅魚、透抽、鯖魚一夜干、櫻花丸子火鍋料；實惠大方組「牛轉乾坤」有海黃花魚、龍虎石斑魚、白蝦、軟絲、鱈魚片、花枝丸，另多項優惠物美價廉魚貨產品，可洽苗栗魚市場037-320250、037-352081 傳真：037-352102。

(中時 )