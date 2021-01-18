綜藝天后小S（徐熙娣）熱愛跳舞，她近期就燃燒舞魂，不時在網上曬跳高跟舞影片，小S今（18日）則再PO高跟舞影片，她和舞蹈老師翔翔老師跳高跟爵士雙人舞，小S踩著高跟鞋扭腰、擺臀，連高難度轉圈都難不倒她，小S舞技爆發，但她在影片最後卻和翔翔老師故作摔角，逗樂一票網友。

小S近期勤練習高跟舞，她也跳出曼妙的高跟舞姿，小S稍早在曝光1分鐘的跳舞影片，還透露是：「第一次跟翔翔老師跳高跟爵士雙人舞」，只見小S身穿黑色上衣、黑色緊身褲，而腳踩高跟鞋的她，一雙美腿超吸睛，小S與翔翔老師一起跳高跟舞，兩人都踩著高跟鞋、跟著節奏扭腰擺臀、甩髮，舞姿妖嬈。

小S大展舞技，連高難度轉圈都難不倒她，網友也直呼：「轉圈 超專業」、「能歌能舞 比志玲姐姐厲害多了」、「眼神好迷人」、「鞋跟好高 還這麼穩」，對此，小S也謙虛回應，她能轉圈是有老師保護，至於林志玲，小S則幽默說：「放過志玲吧」。

小S辣跳高跟舞，但影片最後則是以摔角收場。（圖／取材自小S 徐熙娣臉書）

而當影片最後，小S和翔翔老師則都坐在地上，隨著音樂隨興抬腿、甩髮，這時兩人卻打鬧了起來，小S的腳夾住翔翔老師的腳，她還發文直呼：「最後竟然以摔角收場」，影片也逗樂一票網友：「摔角太可愛」、「笑到噴飯」、「這種結尾才厲害」、「本來看得很認真的 後面都被S的『無敵剪刀腳』逗笑了」。

(中時新聞網)