53歲的阿雄（化名）透過永康就服員王慧珍協助，順利找到天壇老人養護中心的環境清潔工作。（李宜杰攝）

阿雄工作認真，頻獲肯定。（李宜杰攝）

現年54歲的阿雄（化名）有輕度智能障礙，長期靠打零工維生，還曾因酒駕罰款無力償還，入監服刑。出獄後，阿雄求助勞動部雲嘉南分署永康就業中心謀職，就服員王慧珍更是積極陪伴求職，順利找到新化天壇老人養護中心的環境清潔工作，如今已穩定工作一年，樂在其中。

「有工作很棒！」身形瘦小的阿雄，熟練的操作割草機來回走動，他相當珍惜工作時光，因為工作不僅讓阿雄有自信，也讓他找到存在價值。阿雄說，因自己領有身心障礙手冊，平時求職不易，得靠打零工生活，後因愛喝酒，多次酒駕被開單，無力繳清罰款只好入監服刑，出獄後，為不讓家人擔心，尋求永康就業中心幫忙，後來找到穩定工作，相當開心。

永康就業中心就服員王慧珍說，當初阿雄上門求助，評估狀況後，發現他在打零工期間，曾做過割草與油漆臨工，因此就從熟悉的工作職缺下手，也感謝天壇老人養護中心願意釋出環境清潔職缺，表現更是頻獲肯定。

王慧珍說，就服員扮演求職者與雇主間的橋梁，為協助就業，她會先和雇主討論，有哪些職缺可釋出，或依身心障礙者的狀況調整工作內容，盡量符合雙方需求，也希望讓身心障礙勞工盡快適應職場，獨立自主。

天壇老人養護中心執行長陳皇宇說，對許多身心障礙者而言，障礙程度並不等於他們的工作能力，就像阿雄工作很認真、配合度也高，分派的工作都能順利完成，未來還會協助阿雄考取照顧服務員證照，讓他陪伴長輩，發揮更大價值；阿雄也感謝老闆給機會，未來如有機會考取證照，「希望能幫助更多人。」

雲嘉南分署長劉邦棟表示，近2年分署透過各項就服措施與補助方案，已協助轄區超過8400位身心障礙朋友成功就業，期盼企業廠商能看重身心障礙朋友的能力與努力，進用身心障礙員工，相信只要有適合的工作內容，就能幫助他們撐起一個家。

(中時 )