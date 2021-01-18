陸書審查爭議自去年底延燒至今，文化部長李永得日前受媒體專訪提及「敢跟中國要出版自由嗎？你把中國的書拿到台灣出版還要經過中國同意，憑什麼台灣一點都不能管？」等言論，遭部分出版業者批評是扣業者「紅帽子」，與先前態度相比，是玩「兩面手法」。對此，李永得今(18)日表示，此種說法是抹黑。

李永得表示，自己其實鼓勵台灣成為世界華文出版的中心，因為台灣出版全世界最自由，任何台灣人要出版書，根本不需經過申請審查，鼓勵台灣出版社可呼籲中國很多民間個人來台灣出書，「特別是在大陸不能出書的這些人，勇敢到台灣來出書，讓台灣成為全世界出版最自由的所在。」

李永得日前專訪除大談陸書爭議，直指若大法官會議解釋文化部作法違憲，他就下台。他今日表示，這本來就沒有違憲，「台灣的大法官會議解釋憲法，就是規範台灣所有人民，所以台灣人任何人要創作和出版都沒有受到限制，完全沒有。」

按現行「大陸地區出版品許可辦法」，大陸出版品要在台發行，須先行像文化部申請許可。但自《出版法》廢止後，相關辦法已是備而不用長達20餘年。李永得表示，辦法本身法源就在《兩岸人民關係條例》第37條的明文規定。

李永得說，大陸進入台灣的相關出版品都要經過「許可」。流程上從申請開始，之後才可以許可、發行，「我認為他們在立這個法時，沒有想到如何執行，你全部都要申請許可，然後審查，是很大的工程和人力。事實上是可能做不到的，所以過去30年一直都沒有執行。」過去均採被檢舉，才去瞭解、審查並下架，但長期下來並不是辦法，未來將重新修訂規範。

至於修法方向，李永得表示，會兼顧到各方面意見，且因牽扯兩岸關係政策，文化部沒辦法單獨決定，要跟相關單位做討論，目前正在做草案跟相關單位討論，等到方向較為具體後，會再跟外界報告。時間預期恐要半年。若有需要，文化部也會舉辦公聽會。

(中時 )