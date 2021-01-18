資誠（PwC）聯合會計師事務所發布《全球數位汽車趨勢報告》指出，車聯網、電動車市場未來十年的成長強勁，不過目前自駕車的進展相對保守，共享移動市場的動能因疫情衝擊也有放緩跡象。

資誠汽車暨零組件產業服務會計師林一帆分析，全球汽車產業目前正位於轉型的十字路口，車輛和其延伸出的消費者體驗，正急速由實體轉向數位，並透過互聯（connected）、自駕（autonomous）、共享（shared）、電動（electric）等四項科技的形式進行。

綜觀未來全球各區域市場汽車數量的變化，資誠報告預估，截至2035年止，歐盟的汽車總保有量將呈微幅下滑走勢、每年估減少0.5％。

到了2035年，歐盟汽車總保有量則將降至2.81億輛，被中國大陸的3.5億輛（每年估成長3.9％）、美國的3.32億輛（每年估成長1.1％）超車，主要關鍵在於疫情爆發後對經濟流動性的需求、企業傾向建構高行駛年里程數的新車隊，以及老車的汰舊換新可驅動美國與中國大陸汽車業成長動能。

資誠汽車暨零組件產業服務會計師徐建業分析，當車輛開發的風向逐漸吹往智慧應用及電動車，台灣受益於資通訊產業的優勢，也在汽車電子零組件建立起自身獨特的利基，成為國際汽車製造供應鏈關鍵的一份子。

根據經濟部資料，台灣2019年的汽車產業總產值已達新台幣6,061億元，其中有近四成（2,477億元）來自汽車電子產值的貢獻。

(工商 )