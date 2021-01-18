成大醫院心臟內科榮獲戒菸成功王銅獎，由趙庭興主任代表領獎。（中華民國血脂及動脈硬化學會提供）

全體得獎人與國健署長合影。（中華民國血脂及動脈硬化學會提供）

心血管疾病、中風、糖尿病等國人常見疾病，許多是來自菸癮誘發，中華民國血脂動脈硬化學會日前公布2020年「獎勵提供心血管疾病病人戒菸服務競賽」成果，最終由光田綜合醫院神經內科主任楊鈞百榮獲「戒菸服務王」金獎，他指出成功幫助病人戒菸的關鍵在於治療團隊介入，透過藥物協助成功率能大幅增加3至5成。

儘管去年有新型冠狀病毒疫情攪局，但參賽的459名醫師，規模仍屬開辦3年來新高，中華民國血脂及動脈硬化學會名譽理事、馬偕醫院總院副院長葉宏一指出，這些醫師去年在短短幾個月內就協助3716名患者戒菸，3個月戒菸成功率有34.7％，也是歷年來最佳表現。

葉宏一指出，「獎勵提供心血管疾病病人戒菸服務競賽」過去3年從心臟科、神經內科、新陳代謝科逐年擴張參賽科別，第1年戒菸3個月成功率僅20.4％，但這2年隨各醫院在操作上越來越熟悉，已攀升至今年的34.7％成績。

楊鈞百指出，根據研究發現，如果只靠個人意志力戒菸，成功率約僅3至5％；若加上戒菸藥物幫忙，可以讓成功率增加至3到5成，戒菸成功的機會增加10倍。因戒菸不單單是習慣改變，需要戒癮治療團隊介入，才能事半功倍。

他也舉自己協助的個案為例，50幾歲的林先生，菸齡數十年，歷經兩度中風，右手、右腳都無力癱軟，但他抬起左手，菸照抽不誤。楊鈞百忍不住跟他說：「你再繼續抽就沒有手了！」尤其林先生的孩子都還沒結婚，若一直不願戒菸，壽命可能縮短10年，小孩的婚禮就缺了主婚人。林先生一聽才嚇到，不能讓孩子婚禮有遺憾，才下定決心，終於擺脫難纏的菸癮。

成大醫院心臟內科今年獲得「戒菸成功王」銅獎，心臟內科主任趙庭興以獎勵金、辦科內競賽的方式，鼓勵全科14名醫師投入競賽。他說，醫院團隊致力照護冠心症和心衰竭病人，照護品質獲得認證，戒菸也是照護環節之一。當住院或門診病人有需求，系統就會提醒，團隊、衛教師主動出擊協助，病人只要在原科別就能獲得戒菸治療，透過完善照護，病人急性心肌梗塞、死亡率都有改善。

(中時 )