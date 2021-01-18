鋼聯(6581)下午舉行法說會，總經理方彥斌表示，今年將逐漸邁向全面多元化成長動能佈局，展開規劃納入國內難處理、高單價的廢棄物，降低國際鋅價對公司營運的影響，預期今年營運表現可望較去年成長。

鋼聯耗時兩年的時間終於在109年12月通過環保署環評審查定稿，110年將新增共12類型不同資源廢棄物來源，以充份利用剩餘產能，其中包括增加不銹鋼集塵灰與棄置場所集塵灰來源、電鍍業含鋅脫水污泥、其他含鋅灰/渣資源廢棄物及產品、焚化廠低氯含鈣的焚化飛灰、具熱值資源廢棄物、SRF/RDF等項目，將成為營運成長的新動能。

鋼聯過去一年努力完成轉型，透過新增可處理的資源廢棄物以及台鋼資源擴充產線及預拌混凝土廠，全面建成未來公司成長的基礎。以109年的營收來看，雖國際鋅價受疫情影響下滑高達18%，但整年營運表現仍維持16億元營收影響有限。

鋼聯109年上半年因疫情影響，鋅金屬庫存量持續增加，拖累國際鋅價下跌，下半年美元指數下滑且歐美國家重啟經濟活動促使國際鋅價逐步回升至2,800元。109年年平均鋅價2,265美元，較108年實際數2,549美元減少11%，拖累氧化鋅銷售單價。受惠子公司台鋼資源於109年開始貢獻營運，再加上策略性有效調漲集塵灰處理費，使109年合併營收僅微幅下滑2%。此外，109年主要燃料成本焦碳，單價大幅約27%，而下半年第四季鋅價最高漲幅時機，對推升整體獲利極有正面助益。

台灣鋼聯100%轉投資子公司台鋼資源，跨足爐碴再利用產製綠色環保建材，符合109年底完成第4、5座蒸壓釜擴充產線至5條，110年起將拉高處理量能30%。針對安定化後的爐碴。此外廠內同時設置兩座再生粒料專用預拌混凝土廠，也已於109年底正式啟用，將跨足爐碴預拌混凝土業，專廠專用流向完全掌控，目前已與下游廠商完成簽約並開始供貨。

(時報資訊)