大陸女星鄭爽和張恒交往1年多分手，還曾一同參加節目放閃，然而分手後男方卻不斷傳出負面消息，遭爆料以女方名義借高利貸，甚至是詐騙，還被法院發出限制消費令，似乎是受不了外界抹黑，張恒今（18日）首度發聲，證明自己清白之餘，也爆出鄭爽和張恒育有2個孩子，現在由男方在美國獨自撫養。

張恒中午發布長文，透露他1年多來不斷被莫須有的污名纏身，就連家人都受到影響，讓他感到心力交瘁，「我們家庭也因此被迫無法團聚，我真的是好難受，好難受。」他澄清自己絕對沒有做過詐騙、借高利貸、逃避貸款、攜款潛逃至美國等事，同時也承認自己人確實在美國。

張恒也提到他是為了「2個年幼無辜的小生命」留在美國，引發外界熱議，而他也親自在朋友圈解答，「恩，兩個寶寶他們一歲一個月啦」、「當然是我的寶寶哇。」張恒友人更證實張恒確實在美國顧孩子，因為鄭爽沒有配合法律程序，因此孩子現在無法在合法的狀態下返回大陸。

張恒承認照片中的孩子是自己的。(圖/翻攝自張恒微博)

2個孩子的出生證明上都寫著父母是鄭爽和張恒。(圖/翻攝自微博)

友人也指出，張恒現在的心理壓力很大，正在和鄭爽打離婚官司，將於3月在美國開庭，為了證明所言不假，他還亮出2個孩子的出生證明，父母欄位確實是寫著鄭爽和張恒的名字，所有資料都和2人相同，由於2個孩子的出生時間隔不到1個月，因此外界推測，鄭爽很有可能是找代理孕母。

(中時新聞網)