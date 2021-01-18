HBL高中籃球甲級聯賽熱血的對抗深受國內籃球迷歡迎，中國民國高級中等學校體育總會決定，繼2008年後，睽違12年HBL高中籃球全明星賽再次回歸，比賽時間預計在3月6日、7日總決賽隔周六（3月13日），地點是台大綜合體育館。

再度舉辦的HBL高中籃球全明星賽，將於1月20日到2月20日進行網路票選活動，球迷每天可上HBL官方網站為喜愛球員投票，晉級109學年度HBL八強的隊伍，男生組球員與女生組球員皆獲HBL全明星賽票選資格，票選比例將依照球迷票選50%、教練票選30%及媒體票選20%，選出24位票數最高的人氣球星，並由得票最高與次高的兩位球員擔任紅隊隊長及白隊隊長，自前12高票的球員中挑選出兩隊先發五人名單，以別出心裁的組隊方式打破校際與地域限制，讓球迷看到HBL不同以往的樣貌，也可能形成宿敵成為隊友，或隊友成為敵人的有趣對抗。

對於HBL高中籃球全明星賽回歸，高中體總秘書長朱彩鳳表示：「近幾年聽聞許多復辦聲浪，今年HBL全明星賽一定會創造更多話題，並同時提供給球員最棒舞台。」

除了高中球星分隊對抗，高中體總也計劃藝人明星籃球隊攜手HBL球星一同上場為公益而戰，還有讓各校教練一展身手的名人混合投籃賽，以及灌籃大賽、三分球大賽等競賽項目，相關資訊球迷可以上HBL官方網站查詢。

(中時 )